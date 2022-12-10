47-летняя Шарлиз Терон в новом образе снялась для обложки журнала

Шарлиз Терон. Фото: Max Mumby/Indigo/Getty Images

47-летняя голливудская звезда Шарлиз Терон стала лицом нового декабрьского выпуска журнала The Hollywood Reporter. Обладательница премии "Оскар" появилась на обложке с новой стрижкой и цветом волос.

The Hollywood Reporter поделился снимками Терон в своем официальном Instagram-аккаунте. В публикации сказано, что в своем интервью актриса рассказала о сложных моментах в карьере, изнурительной работе в киноиндустрии, стрессовых моментах и личной жизни.

"Мне не нужно быть загадкой. Давайте разрушать все преграды, чтобы мы могли спокойно приступать к работе", - цитирует издание Терон.

Актриса позировала для обложки в мужском костюме-тройке, белоснежной рубашке с галстуком. На снимке она продемонстрировала новую стрижку и цвет волос. Перед своими поклонниками Шарлиз предстала брюнеткой с короткой стрижкой.

"Вот это образ", "Крутая прическа, тебе идет", "Она - чистый талант", - писали комментаторы под фото.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2000831-47-letnyaya-sharliz-teron-v-novom-obraze-snyalas-dlya-oblozhki-zhurnala/