"Ноги нельзя показывать": примерившая хиджаб Аша Матай выслушала нравоучения в соцсети

Аша Матай. Фото: instagram.com/asha_matai

Телеведущая Аша Матай, отправившаяся в паломничество в Мекку, поделилась кадрами, на которых запечатлелась в хиджабе. Однако ей были сделаны замечания в соцсети, передает NUR.KZ.

"Желаю вам здоровья и спокойствия в сердце", - добавила Аша комментарий к видео, которое разместила в Instagram. На кадрах телеведущая запечатлелась в хиджабе.

Видео вызвало бурную реакцию фанатов. Одни отметили, что Аше к лицу хиджаб, другие заметили, что теледива кое-что не учла.

"Все хорошо, только нельзя ноги показывать, тем более в таком месте", "Что за мода пошла у блогеров, певиц в КЗ покрываться? Одна за другой", "Все отлично, кроме ног. Ножки нельзя оголять в таком месте", "Насколько мне известно, если девушка надела хиджаб, то все тело должно быть закрыто, включая ноги", - заявили пользователи соцсети.

Однако некоторые вступились за Ашу, отметив, что нельзя злословить.

"Я считаю, человек сам в ответе за свои проступки. Если что-то сделано неверно, Аллах сам знает и видит все. Обсуждать это - тоже большой грех. Если человек решил посетить священное место - это уже намерение", "Полностью согласна! У каждого человека свои намерения, действия и каждый сам отдает отчет своим поступкам. Аллах велик и пусть примет все намерения, примет ее умру", - гласят комментарии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2000669-nogi-nelzya-pokazyvat-primerivshaya-hidzhab-asha-matay-vyslushala-nravoucheniya-v-sotsseti/