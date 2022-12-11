Как выглядит актриса, ставшая иконой 2022 года по версии Time

Мишель Йео. Фото: instagram.com/time

Малазийская актриса Мишель Йео названа иконой 2022 года по версии американского журнала Time. Она сыграла в таких фильмах, как "Безумно богатые азиаты", "Мемуары гейши", "Стражи Галактики. Часть 2".

"Йео всегда была женщиной, которая знает, чего хочет: показать себя, озвучить уже воплощенных персонажей, играть, любить, приблизиться к зрителям с помощью магии кино", – говорится в публикации.

Актриса Мишель Йео хоть ранее и снималась в американских кинопроектах, но до фильма "Все везде и сразу", премьера которого состоялась в марте, она никогда не занимала первое место в списках актрис Голливуда.

Несмотря на внушительную фильмографию, актриса так и не получила "Оскар". Однако с этой картиной ее шансы получить заветную статуэтку увеличились.

При этом, как пишет издание, Йео не должна была стать кинозвездой. Выросшая в Ипохе, Малайзия, она представляла свое будущее в балете. Но травма спины в Королевской академии танца в Лондоне оборвала ее танцевальные амбиции, и в 1983 году мать записала ее на конкурс "Мисс Малайзия", который она выиграла. Вскоре Йео участвовала в рекламе наручных часов с Джеки Чаном. Компания по производству рекламы также снимала фильмы, и она быстро нашла свой путь в киноиндустрии.

За свою карьеру 60-летняя актриса снялась в таких известных фильмах, как "Мемуары гейши", "Вавилон нашей эры", "Мумия 3: Гробница императора драконов", "Безумно богатые азиаты", "Стражи Галактики. Часть 2", "Шан-Чи и легенда десяти колец" и других кинолентах. К слову, последним проектом с ее участием стал фильм "Аватар: Путь воды" режиссера Джеймса Кэмерона, который выйдет в прокат 16 декабря.

Напомним, Мишель Йео также вошла в список 25 самых влиятельных женщин года, который был составлен газетой Financial Times.

Будьте в курсе спортивных событий с Telegram-каналом СпортNUR.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2000667-kak-vyglyadit-aktrisa-stavshaya-ikonoy-2022-goda-po-versii-time/