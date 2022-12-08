"Копия мамы": Жанар Айжанова показала архивное фото с дочерью

Жанар Айжанова с дочерью Айжулдыз. Фото: instagram.com/zhanar_aizhanova

Казахстанская актриса и певица Жанар Айжанова поделилась в соцсети архивным снимком с дочерью Айжулдыз Адайбековой. Подписчики вновь отметили их сильное сходство, передает NUR.KZ.

Фото из семейного альбома Жанар Айжанова разместила на своей официальной страничке в Instagram. Здесь у актрисы 2 млн подписчиков. И каждая ее публикация набирают массу "лайков" и комментариев.

"Мама Назара со своей мамой", - подписала Жанар Айжанова архивное фото.

Отметим, что Назаром зовут ее любимого внука, который родился весной прошлого года.

"Счастья вам, Жанар Айжанова, вы у нас самая любимая актриса и певица", "Прекрасное зрелище. Как бы не сглазить", "На маму похожа", "Не перестаю на вас смотреть, вы очень талантливы. Будьте счастливы", "Копия мамы", "Бабушка Назара и мама Назара, здоровья вам крепкого", - отметили фанаты.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2000622-kopiya-mamy-zhanar-ayzhanova-pokazala-arhivnoe-foto-s-docheryu/