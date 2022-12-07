"Новая звезда Болливуда": Гоар Аветисян восхитила фанатов, примерив сари (видео)

Гоар Аветисян. Кадр из видео: instagram.com/goar_avetisyan

Известный бьюти-блогер и визажист, а также телеведущая Гоар Аветисян представила на суд своих подписчиков новый образ. Она примерила роскошное индийское сари, передает NUR.KZ.

"Индия в моем сердце. Вот скажите мне, это нормально - чувствовать, что в прошлой жизни я была индианкой? У вас бывают такие предчувствия?" - спросила Гоар своих подписчиков, разместив видео в Instagram.

Подписчики восхитились ее новым образом. Они отметили, что Гоар похожа на индийскую актрису, и даже предложили сняться в кино.

"Образ шикарный, но песня совсем не индийская, поют на румынском", "Вам очень идет этот образ, Гоар", "Самая-самая", "Это жутко красиво", "Ты должна была быть актрисой", "Вы очень похожи на индианку", "Может, вам в индийском фильме сняться!?", "Богиня Индии", "Новая звезда Болливуда", - рассыпались в восторженных эпитетах комментаторы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2000546-novaya-zvezda-bollivuda-goar-avetisyan-voshitila-fanatov-primeriv-sari-video/