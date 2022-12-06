"Эра обезьяны уже давно прошла": Нурлан Батыров ответил критикующим его за "немужское дело"

Нурлан Батыров. Скрин: instagram.com/batyroff

Казахстанский вайнер Нурлан Батыров после посещения косметологического центра получил критику в свой адрес. Молчать блогер не стал и посоветовал осуждающим его начать жить своей жизнью, передает NUR.KZ.

В Stories своего Instagram Батыров показал, как проходит процедуры в косметологической клинике. Позже он обратился к тем, кто раскритиковал его за это, посчитав это немужским поведением.

"Все те, кто написали, что не мужское это дело - ходить по салонам, "будь мужиком, ты как баба", и многое другое, хочу сказать в ответ: живите своей жизнью, не поучая других, будьте мужиками, что уважают своих женщин и не обижайте их, займитесь собой и спортом и не критикуйте других.

А лучше начните за собой ухаживать элементарными масками, если не хотите ходить в косметологические центры. Вы поймите, что эра обезьяны уже давно прошла, от процедур по уходу гениталии ваши не отвалятся. Если вы критикуете и осуждаете других, то они уже давно отвалились", - заявил блогер.

Stories Нурлана Батырова. Скрин: instagram.com/batyroff

Свежие спортивные новости в вашем смартфоне с Telegram-каналом СпортNUR.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2000345-era-obezyany-uzhe-davno-proshla-nurlan-batyrov-otvetil-kritikuyuschim-ego-za-uhod-za-soboy/