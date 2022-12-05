"Огненная кошечка": уехавшая на Кипр Бибигуль Актан восхитила фанатов новыми фото

Бибигуль Актан. Фото: instagram.com/bibigul_aktan_s

Актриса Бибигуль Актан, проживающая сейчас на Кипре, порадовала фанатов новыми фото. Она отметила, что похудела. Фанаты рассыпались в восторженных эпитетах, заверив, что их любимица всегда была стройной и красивой, передает NUR.KZ.

"Когда кошка не хочет фотографироваться, она подобна ртути - утекающая субстанция. Кажется, мои попытки сделать обоюдно удачную фотографию так и не удались", - отметила Бибигуль в Instagram.

Она попросила подписчиков выбрать наиболее удачный кадр с кошкой Багирой. Актриса также отметила, что на четвертом фото видно, что она похудела.

"Вот почему, когда я поправляюсь, вы всегда мне об этом пишете и напоминаете, а теперь, когда я так замечательно похудела, никто этого не заметил. Это несправедливо!" - выразила свою обиду Бибигуль.

Пользователи Казнета отреагировали на фото и пост актрисы.

"Разве вы полнели? Ни разу не видела, подписана около года, всегда стройная, гибкая, спортивная", "Лишний вес, если и был, никогда не был заметен, а вот губы стали заметны сразу. С натуральными было лучше", "Вы сама огненная кошечка, сама сексуальность", "Красивая девушка", - написали комментаторы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2000232-ognennaya-koshechka-uehavshaya-na-kipr-bibigul-aktan-voshitila-fanatov-novymi-foto/