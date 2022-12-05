Супермамасита показала, как выглядела в купальнике в разные годы своей жизни (фото)

Супермамасита. Фото: instagram.com/super.mamasita

Казахстанская блогерша Алия Байтугаева показала подписчикам, как выглядела в купальнике до того, как начала заниматься спортом, и после этого, передает NUR.KZ.

Своей фигурой в пляжных нарядах Супермамасита решила похвастаться в Instagram.

"Моя фигура сейчас. Исчез рельеф и пресс. Но по-моему, так гораздо женственнее?" - поинтересовалась она мнением поклонников.

По рассказу Алии, до появления спорта в ее жизни она весила 46 килограммов, а сейчас весы показывают на восемь килограммов больше.

Блогерша также показала свои фотографии в разные годы жизни.

Супермамасита. Фото: instagram.com/super.mamasita

Снимки в бикини Супермамасита продемонстрировала после озвучивания планов улететь на отдых - по словам Алии, она не отдыхала с 1 августа.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2000223-supermamasita-pokazala-kak-vyglyadela-v-kupalnike-v-raznye-gody-svoey-zhizni-foto/