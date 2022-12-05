"Лучше бы без одежды снялась": Глюкозу в эффектном наряде раскритиковали хейтеры

Глюкоза. Фото: instagram.com/glukozamusic

Российская певица Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза, похвасталась стройной фигурой. Фанаты не поскупились на комплименты в адрес 36-летней певицы, но хейтеры не были столь любезны, передает NUR.KZ.

Певица появилась в эффектном полупрозначном комбинезоне, который подчеркнул ее грудь, стройную талию и длинные ноги. Видео артистка разместила в своем Instagram.

"Это я", - коротко подписала кадры Глюкоза.

"Вы вообще с этой планеты?", "Шикарна!", "Хороша чертовка!", "Женщина-кошка", "Наташа, продолжайте в том же духе! Вы красивы, обаятельны, сексуальны и не надо этого стесняться", - гласят комментарии поклонников.

А вот критики решили, что артистка слишком худа.

"У вас дистрофия?", "Ну что же ты все тело свое постишь, нескромно", "Сколько можно самолюбованием заниматься? Пенсия не за горами", "Ноги бы длиннее", "А разве такая худоба это красиво? Красиво, наверное, когда формы есть, а не скелет", "Лучше бы вообще без одежды снялась, вот тогда было бы охо-хо", - оставили свои отзывы пользователи Сети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2000208-luchshe-by-bez-odezhdy-snyalas-glyukozu-v-effektnom-naryade-raskritikovali-heytery/