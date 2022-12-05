Многодетная Лидо показала дерзкий образ в яркой мини-юбке

Лидо. Фото: instagram.com/lido_kz

Казахстанская блогерша и певица Лидия Досалина, проживающая в США, продолжает демонстрировать подписчикам свои дерзкие и стильные образы. Для новой фотосессии она примерила яркую мини-юбку и блузку со звериным принтом, передает NUR.KZ.

Переехав в Штаты, Лидо сосредоточилась на ведении своего fashion-блога в Instagram. На странице она делится модными идеями для мероприятий или просто демонстрирует собственный стиль.

На этот раз многодетная мать решила похвастаться стройными ногами и примерила голубую кожаную мини-юбку, к которой подобрала блузку в черно-белую полоску и сдержанные аксессуары.

Лидо. Фото: instagram.com/lido_kz

Ранее Лидо также устроила парную фотосессию с маленькой дочерью, которая умилила ее подписчиков.

"Как всегда великолепная. Стиль вообще супер. Непохоже на других", "У Рамины это генетически заложено", "Доченька - ангелочек, а вы самая красивая звезда нашего шоу-бизнеса, стильная и современная", "Яблоко от яблони недалеко падает, две красавицы", - прокомментировали пользователи соцсети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2000181-mnogodetnaya-lido-pokazala-derzkiy-obraz-v-yarkoy-mini-yubke/