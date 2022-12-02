"Шикарная девушка": Рудова в легком платье с глубоким декольте очаровала Сеть

Наталья Рудова. Фото: instagram.com/rudovanata

Российская актриса Наталья Рудова поделилась фотографиями с отдыха в ОАЭ. Фанаты осыпали ее восторженными эпитетами, воcхваляя красоту и талант, передает NUR.KZ.

Новые фото Рудова опубликова на своей Instagram-страничке. Она запечатлелась на фоне лазурных волн моря в нежном летнем платье с глубоким декольте.

"Как же мне хорошо!" - отметила Наталья.

Подписчики пожелали ей хорошего отдыха. А казахстанцы отметили, что в Актау, откуда родом актриса, тоже очень красиво.

"Наш Каспий по красоте не хуже", "Еще бы! Сегодня небо особенное, специально для тебя", "Актриса просто огонь и очень красивая девушка", "Наталья, заберите меня к себе", "Прекрасная Рудова", "Когда тебе хорошо, я счастлив, нежность моя!", "Красота", "Богиня", "Шикарная девушка, обожаю ее", - отреагировали фанаты.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1999851-shikarnaya-devushka-rudova-v-legkom-plate-s-glubokim-dekolte-ocharovala-set/