"Почему такая классная?": Маша Горбань привела в восторг фанатов ярким образом

Маша Горбань. Фото: instagram.com/gorban_masha

Российская актриса Маша Горбань показала, какой образ выбрала для шоу "Маска. Танцы". Яркий и необычный образ пришелся по душе ее фолловерам, которые поспешили осыпать любимицу комплиментами, передает NUR.KZ.

Маша Горбань опубликовала в Instagram видео и фото, где запечатлелась в новом образе.

"А мы продолжаем удивлять и придумывать новые образы. До финала шоу "Маска. Танцы" осталось совсем мало времени, скоро мы снимем маску с победителя", - рассказала Маша о шоу, в котором является одним из членов жюри.

Мини-платье на бретелях малахитового цвета и высокие кожаные ботфорты, массивные браслеты и необычная прическа - все это сделало актрису еще более яркой и привлекательной.

"Обворожительная красотка, как всегда", "Мария, заряжаюсь от ваших видео. Обожаю смену образов, завтра же иду в салон", "Маша, почему вы такая классная?" - гласят комментарии под публикацией, которая запестрела от огненных смайликов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1999440-pochemu-takaya-klassnaya-masha-gorban-privela-v-vostorg-fanatov-yarkim-obrazom/