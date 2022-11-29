"Много лет стеснялась": Регина Тодоренко показала дефекты своего тела (фото)

Регина Тодоренко. Фото: instagram.com/reginatodorenko

Телеведущая Регина Тодоренко, родившая несколько месяцев назад второго ребенка, вновь показала свою фигуру в белье, а также рассказала, как меняла свое отношение к собственному телу, передает NUR.KZ.

"Эта девушка родила четыре месяца назад. И сегодня я собой горжусь! Я много лет стеснялась своего тела из-за сколиоза, из-за витилиго! Никогда не позволяла себе надевать вещи с открытой спиной и как же мне было некомфортно перед камерой в купальнике", - призналась Регина в Instagram.

Регина Тодоренко. Фото: instagram.com/reginatodorenko

Она показала комментарии подписчиков, восхищающихся ее спиной.

"А ведь я столько времени и сил тратила, чтобы скрывать эту болезнь. Специально совершала безумные поступки, шла против всех медицинских рекомендаций, жила вопреки всем запретам. Теперь я отношусь к сколиозу не как к болезни, а как к особенности тела. Ведь именно эта особенность сформировала меня как личность", - добавила Регина.

Регина Тодоренко. Фото: instagram.com/reginatodorenko

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1999393-mnogo-let-stesnyalas-regina-todorenko-pokazala-defekty-svoego-tela-foto/