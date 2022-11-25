Анфиса Чехова рассказала о временах, когда она весила на 30 кг больше

Анфиса Чехова. Фото: instagram.com/achekhova

Российская телеведущая Анфиса Чехова вспомнила времена, когда весила на 30 килограммов больше, чем сейчас. Она рассказала, что в то время имела большие проблемы с подбором нарядов для мероприятий, передает NUR.KZ.

"Сейчас все мои переживания с платьями - ничто по сравнению с тем, когда я была на 30 килограммов больше. Я не выбирала среди десятков платьев, а носила то, что налезло. Все пышки шоу-бизнеса ходили в одних и тех же платьях. Поэтому очень большие плюсы в том, чтобы быть легкой тростиночкой.

А вообще, когда ты полный, весишь 90 килограммов, то особо и не хочется носить красивые, яркие, стильные вещи. Я помню, зашла как-то в свою гардеробную, открыла и думаю: "Господи, да ко мне же какая-то бухгалтерша переехала со всем своим гардеробом", - рассказала Анфиса в своем Instagram.

По ее словам, в те времена она носила только черное и трикотажное.

"Я ничего не имею против женщин, работающих в бухгалтерии. Но когда ты популярная, известная артистка и ходишь в том, в чем люди ходят на работу, это не очень хорошо", - высказалась Чехова.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1998978-anfisa-chehova-rasskazala-o-vremenah-kogda-ona-vesila-na-30-kg-bolshe/