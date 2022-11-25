"Какое красивое семейство": теплые фото Динары Бактыбаевой очаровали Казнет

Динара Бактыбаева с семьей. Фото: instagram.com/dika_strai

Казахстанская актриса Динара Бактыбаева опубликовала теплые семейные фото в черно-белых тонах и растрогала своих поклонников, передает NUR.KZ.

"Семья — это не те, кто тебя балуют и следуют всякому твоему капризу. Это те, кто сражаются за тебя и за кого сражаешься ты", - написала Динара в своем Instagram, выложив снимки с фотосессии, на которых позирует она, муж и их старшая дочь Аяна.

"Какое красивое семейство", "Вы так на друг друга похожи. Очень красивая пара", "Надо же так родить, ксерокопия папы", "Очень красивые! И очень любящие!", "Вы самая красивая и лучшая актриса", "Красивая семья, долгих лет счастливой жизни", - прокомментировали снимки пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1998876-kakoe-krasivoe-semeystvo-teploe-foto-dinary-baktybaevoy-ocharovalo-kaznet/