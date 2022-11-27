"Чистый восторг": 55-летняя Николь Кидман снялась для Balenciaga в черном кожаном плаще

Николь Кидман. Фото: instagram.com/nicolekidman

55-летняя секс-символ Голливуда Николь Кидман снялась в рекламной фотосессии для бренда Balenciaga. Кадрами с фотосессии актриса поделилась в своем Instagram-аккаунте.

На опубликованных фото Николь предстала в нескольких образах.

Первый образ дивы состоит из черного кожаного плаща, черных колготок и черных туфлей. Рыжеволосая красотка грациозно попозировала у офисного стола.

Для второго фото было выбрано легкое струящееся белое платье в черный горошек.

Надо отметить, что фотографии вызвали восторг среди подписчиков Кидман. За пару дней пост собрал почти 200 тысяч отметок "Нравится" и сотни восторженных комментариев.

"Идеальна", "Ты выглядишь потрясающе", "Я обожаю твой цвет волос", "Абсолютна прекрасна", "Лучше чем любая из Кардашьян", "Чистый восторг", - пишут подписчики Николь.

Многие поклонники отметили также, что Кидман гораздо больше идет рыжий цвет волос - актриса некоторое время была блондинкой, прежде чем вновь вернулась к огненному цвету.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1998733-chistyy-vostorg-55-letnyaya-nikol-kidman-snyalas-dlya-balenciaga-v-chernom-kozhanom-plasche/