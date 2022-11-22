Салтанат Бакаеву раскритиковали за танец в национальном костюме под зарубежную музыку

Салтанат Бакаева. Фото: instagram.com/saltanat_bakayeva

Актриса и певица Салтанат Бакаева опубликовала видео в стиле TikTok. Она станцевала в национальном наряде под зарубежную песню и подверглась критике моралистов, передает NUR.KZ.

Салтанат Бакаева опубликовала новое видео в Instagram. Она зажигательно станцевала под песню американской певицы Меган Трейнор Made You Look.

"Памятное видео о веселом вечере. Мне понравилась эта песня и своей мелодией, и словами. Конечно, ее можно назвать мировым хитом. Несомненно каждый певец мечтает о своем хите. Для этого нужен творческий поиск, непрерывное написание песен. Я тоже записала несколько песен. Даст Аллах, скоро выпущу. Конечно же, жду от вас поддержки", - написала Салтанат.

Однако моралисты не оценили старания Салтанат.

"Можно было станцевать под казахскую песню, зачем же под западную", "Было бы лучше, если бы станцевала под народную песню", "У нас столько замечательных песен есть", "Национальная одежда не подходит для таких танцев", - отметили пользователи соцсети.

Но другие подписчики остались довольны.

"Прекрасный костюм", "Вы такая красивая, будьте счастливы", - написали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1998418-saltanat-bakaevu-raskritikovali-za-tanets-v-natsionalnom-kostyume-pod-zarubezhnuyu-muzyku/