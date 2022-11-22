"И у этой женщины пять детей": Дана Есеева в платье с открытым декольте восхитила соцсети

Дана Есеева. Кадр видео: instagram.com/dana_yesseyeva

Казахстанская блогерша и предпринимательница Дана Есеева опубликовала видео, на котором она идет по красной дорожке в серебристом платье с открытыми плечами и декольте. Образ Даны восхитил ее подписчиков, передает NUR.KZ.

Видео с красной дорожки на конкурсе "Мисс Казахстан", где она была среди членов жюри, Дана выложила в Instagram.

"Вряд ли мы приходим в этот мир просто наблюдать за своей слабостью и поражениями. Мы приходим получать опыт, учиться и, несмотря на земные страсти, не озлобиться на все вокруг", - пофилософствовала блогерша.

Образ Даны, продемонстрировавший ее фигуру, очень понравился пользователям соцсети.

"И у этой женщины пять детей, браво! Очень красивая Дана", "Вот женщина большой буквы", "Так и есть. Вы здесь красивая", "Даночка, ты молодец! Выглядишь потрясно. Пусть все у вас будет хорошо", - прокомментировали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1998353-i-u-etoy-zhenschiny-pyat-detey-dana-eseeva-v-plate-s-otkrytym-dekolte-voshitila-sotsseti/