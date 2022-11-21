"Роскошная женщина": Жанну Бадоеву в новом образе сравнили с Софи Лорен

Жанна Бадоева. Фото: instagram.com/zhanna_badoeva

46-летняя Жанна Бадоева, полюбившаяся зрителям в качестве ведущей тревел-программ "Орел и решка" и "Жизнь других", восхитила своих фанатов новым образом. Поклонники отметили, что она похожа на итальянскую кинозвезду Софи Лорен, передает NUR.KZ.

"Уже посмотрели новый выпуск "Жизнь других. Тель-Авив"? Это первая часть, скоро будет вторая. Рассказывайте, что понравилось, что удивило, что насторожило", - написала Жанна в Instagram.

Подписчики отметили, что передача им очень понравилась. Они также обратили внимание на фото Жанны и сравнили ее с Софи Лорен.

"Похожи на Софи Лорен", "Люблю, что ты не боишься быть смешной и прикольной", "Прекрасная фотография! И женщина роскошная, и работа фотографа потрясающая!", "Какая красивая женщина!", "Жанна какое красивое фото. Не узнала вас, подумала, что на фото голливудская звезда", "На этом фото похожа на Софи Лорен! Очень красивая", - отреагировали фолловеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1998198-roskoshnaya-zhenschina-zhannu-badoevu-v-novom-obraze-sravnili-s-sofi-loren/