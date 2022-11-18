"Ангел": Ханде Эрчел украсила обложку модного журнала

Ханде Эрчел. Фото: instagram.com/handemiyy

Турецкая актриса Ханде Эрчел, сыгравшая в популярном сериале "Постучись в мою дверь", украсила обложку модного журнала. Фанаты восхитились ее фотографиями, передает NUR.KZ.

28-летняя Ханде Эрчел стала героиней турецкой версии журнала HELLO. На обложке актриса появилась в черном струящемся платье на бретелях и шляпе.

Нюдовый макияж и распущенные волосы добавили образу легкости и естественности. Снимки были сделаны на фоне природы. Ханде поделилась ими в своем Instagram.

Восхищенные фанаты рассыпались в комплиментах своей любимице и не поскупились на "лайки".

"Ты такая великолепная и красивая", "Мы так сильно вас любим", "Можно сказать только: "Вау!", "Удивительная", "Королева", "Я люблю тебя, солнышко", "Ангел", "Ты потрясающая женщина", - гласят комментарии подписчиков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1997750-angel-hande-erchel-ukrasila-oblozhku-modnogo-zhurnala/