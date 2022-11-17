"Гармоничная пара": Валерия и Пригожин приняли участие в креативной фотосессии
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54-летняя российская певица Валерия и ее супруг - музыкальный продюсер Иосиф Пригожин - приняли участие в креативной фотосессии. Фанаты осыпали их восторженными эпитетами, но не промолчали и хейтеры, передает NUR.KZ.
Результатом совместной фотосессии с мужем певица поделилась на своей официальной страничке в Instagram.
"Всегда вместе", - отметила Валерия.
Подписчики, в числе которых Алсу, Ида Достман, Лена Перминова и другие представители российского шоу-бизнеса, высоко оценили креативный фотосет.
"Классные", "Пригожин - настоящий, брутальный мужчина и благодаря ему женщина расцвела и увереннее стала, браво Пригожину", "Красивая, гармоничная, любящая пара. Если мужчина любит свою женщину, то по ней сразу видно", "Прекрасные фотографии", - отреагировали пользователи соцсети.
Однако нашлись и критикующие.
"Стара уже показывать свои ножки", "Сразу видно, кто в доме хозяин", "Боится жену одну отпускать", - написали комментаторы.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1997657-garmonichnaya-para-valeriya-i-prigozhin-prinyali-uchastie-v-kreativnoy-fotosessii/