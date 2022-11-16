Супермамасита в платье с высокими разрезами исполнила зажигательный танец (видео)

Алия Байтугаева. Фото: instagram.com/super.mamasita

Блогер-миллионник Алия Байтугаева, известная как Супермамасита, зажигательно станцевала под песню Бейонсе. Фанаты восхитились ее пластичностью, но нашлись и критикующие, передает NUR.KZ.

Блогер призвала подписчиков жить позитивно. Примерив платье с высокими разрезами, она весело станцевала на камеру. Компанию ей составили молодые люди.

"Когда ты не супер танцуешь, но энергетика прет. Главное - состояние души. Заряжайтесь на позитив! Ваша Мамасита!" - отметила Супермамасита, разместив видео на своей страничке.

Подписчики восхитились ее танцем.

"Вау, супер", "Классно", "Очень крутая Мамасита", "Богиня", "Ну что за красотка!" - написали они.

Но критики озвучили иное мнение.

"Такое ощущение, что голову подставили", "Синхронность где-то потерялась", "Все-таки наши не умеют танцевать. Мамасите надо было пропустить этот тренд", "Что-то вы ритм не поймали, мальчики нормально станцевали", - написали комментаторы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1997398-supermamasita-v-plate-s-vysokimi-razrezami-ispolnila-zazhigatelnyy-tanets-video/