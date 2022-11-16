52-летняя Наоми Кэмпбелл в белоснежном купальнике восхитила фанатов стройной фигурой

Наоми Кэмпбелл (в центре). Фото: instagram.com/naomi

52-летняя супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл опубликовала серию снимков, сделанных на Мальдивах. Фигура звезды в белом бикини восхитила фанатов, передает NUR.KZ.

Горячие кадры Наоми появились в ее Instagram. В этой же серии снимков модель показала свою подросшую дочь, которая родилась в прошлом году.

"Настроение: мое сердцебиение и мальдивское удивление", - написала Кэмпбелл.

За сутки снимки собрали более 200 тысяч "лайков". Особое внимание фанатов привлекла фигура модели на фотографиях и, в частности, ее тонкая талия.

"Шикарная, изящная, столько любви в этих фото", "Наоми, что ты делаешь, чтобы поддерживать это удивительное тело? Ты произведение искусства", "Королева Наоми и ее маленькая принцесса", "Моя красивая и сексуальная модель Наоми Кэмпбелл", "Так прекрасно! Никакие слова не смогут описать, какая красивая и стройная у тебя фигура", - прокомментировали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1997396-52-letnyaya-naomi-kempbell-v-belosnezhnom-kupalnike-voshitila-fanatov-stroynoy-figuroy/