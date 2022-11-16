"Прекрасные черты лица": 66-летняя Айжан Нурмагамбетова показала, какой была в детстве

Айжан Нурмагамбетова. Фото: instagram.com/aizhan_nurmagambetova_official

Заслуженная артистка Казахстана, певица Айжан Нурмагамбетова показала, как выглядела в детстве. Фанаты отметили, что их любимица была очень красивой девочкой, передает NUR.KZ.

"Как вам моя детская фотография?" - спросила певица своих подписчиков в Instagram.

Подписчики прокомментировали фото. Они отметили, что артистка прекрасно выглядит сейчас и была очень красива в детстве. 66-летнюю Айжан Кабдуалиевну сравнили с Клеопатрой.

"Прекрасные черты лица", "Красавица, как и в детстве", "Красавица! Один в один", "Такая хорошенькая", "Супер! Красивая девочка!", "Лапушка", "Египетские царицы отдыхают", "Клеопатра", "Сладкая девочка", "Вы красотка", - написали восхищенные пользователи Казнета.

Напомним, Айжан Нурмагамбетова примерила неожиданный образ для роли. Артистка не побоялась появиться в образе ведьмы для съемок фильма "Розыгрыш по-казахски".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1997364-prekrasnye-cherty-litsa-66-letnyaya-ayzhan-nurmagambetova-pokazala-kakoy-byla-v-detstve/