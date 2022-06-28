"Вообще не узнать!": Айжан Нурмагамбетова примерила неожиданный образ для роли

Айжан Нурмагамбетова. Фото: instagram.com/aizhan_nurmagambetova_official

Заслуженная артистка Казахстана Айжан Нурмагамбетова поделилась в соцсети видео, которое было снято во время работы над фильмом "Розыгрыш по-казахски". Артистка примерила неожиданный образ и очень удивила своих коллег, а также фанатов, передает NUR.KZ.

Забавные кадры певица опубликовала в Instagram.

"Фильм "Розыгрыш по-казахски". И это моя роль. Два часа на грим и... ведьма! Баба-яга. Импровизация на съемочной площадке. Решила пошутить до начала съемок (экспромт). Жаль, что в фильме этого нет", - прокомментировала видео Айжан Нурмагамбетова.

Перевоплощение артистки и ее актерское мастерство высоко оценили коллеги по сцене - Женис Искакова, Алишер Каримов, Кентал, Анель Аринова.

Не узнали свою любимицу и преданные фанаты. Они выразили ей свой восторг, отметив, что ценят ее талант и профессионализм.

"Айжан, вы крутая!", "Главное, что вы никогда не стоите на месте", "Вообще не узнать, браво!", "Какая прелесть", "Королева, теперь только большие роли", "Мы были у вас на концерте, вы очень светлый человек", "Айжан ханым, вы просто классная актриса. Круто. Я вас обожаю", "Какая вы потрясающе талантливая и красивая", "Модница в белых кроссах", "Хорошее чувство юмора. Обязательно посмотрю этот фильм", - гласят многочисленные комментарии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1976031-voobsche-ne-uznat-ayzhan-nurmagambetova-primerila-neozhidannyy-obraz-dlya-roli/