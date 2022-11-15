"Ты выглядишь не старше 25": 60-летняя Деми Мур похвасталась неувядающей внешностью

Деми Мур. Фото: instagram.com/demimoore

Голливудская актриса Деми Мур отметила свое 60-летие. Несмотря на это, звезда продолжает получать комплименты от фанатов в адрес своей внешности - по мнению поклонников, Деми совершенно не выглядит на собственный возраст, передает NUR.KZ.

Кадры, сделанные в день юбилея, актриса выложила в своем Instagram. На них Мур предстала с распущенными волосами, в модных круглых очках и с воздушными шариками в руках. Кроме того, Деми решила еще и задорно потанцевать на камеру, что совершенно не вяжется с ее возрастом.

"Ты сделала свои 60 прекрасными", "Твои 60 выглядят очень хорошо. Ты, честно, выглядишь так, будто тебе около 20 или около 30. Хоть у нас разница в возрасте 37 лет, я в тебя очень влюблен. Я думаю, что ты просто абсолютно прекрасна. Ты вообще не стареешь, ты просто становишься намного привлекательнее", "Спасибо, что показали нам, как могут выглядеть 60, если мы заботимся о своем уме, душе и теле", "Ты выглядишь не старше 25", - восхитились поклонники ее внешностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1997283-ty-vyglyadish-ne-starshe-25-60-letnyaya-demi-mur-pohvastalas-neuvyadayuschey-vneshnostyu/