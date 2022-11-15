"Всегда буду девочкой, которая верит в лучшее": Кожевникова поделилась детским фото

Мария Кожевникова. Фото: instagram.com/mkozhevnikova

Звезда сериала "Универ" Мария Кожевникова опубликовала в соцсети свое детское фото и умилила подписчиков. Она отметила, что всегда будет верить в лучшее, как в детстве, передает NUR.KZ.

Вчера, 14 ноября, Мария Кожевникова отметила 38-летие. Она опубликовала пост в Instagram и разместила архивное фото.

"С днем рождения меня! Последние несколько лет были совсем непростыми… этот тяжелый груз теперь со мной навсегда. Но я почти научилась его поднимать, точнее тащить и жить.

К счастью или сожалению, человек такое существо, в котором природой заложена адаптация почти ко всему, но без близких и родных это почти невозможно", - написала она (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.)

Актриса поблагодарила за любовь и поддержку родителей, брата, а также своего мужа и детей.

"Благодарю свою семью! Мужа, который всегда рядом, всегда подставит свое сильное плечо, на которое я, если честно писать, и облокотилось, прилегла в последние годы, так что и обратно в вертикальное положение неохота.

Ну и конечно, мои главные три лучика света! По имени Ванюша, Максимка и Васюша, которые всегда светят мне ярко, так что виден путь вперед и при этом согревают своим теплом и любовью!" - отметила она.

Мария назвала себя счастливым человеком. Она также призналась, что будет всегда молиться о мире.

"Я всегда буду этой маленькой девочкой с обезьянкой в руках, которая искренне верит в лучшее", - резюмировала она.

Поклонники и коллеги поздравили актрису с днем рождения и пожелали ей счастья и творческих успехов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1997268-vsegda-budu-devochkoy-kotoraya-verit-v-luchshee-kozhevnikova-podelilas-detskim-foto/