"Девушка Бонда": 54-летняя Валерия удивила фанатов неожиданным перевоплощением

Валерия. Фото: instagram.com/valeriya

Российская певица Валерия удивила своих подписчиков в соцсети, примерив неожиданный образ. Пользователи Сети восхитились ею, а некоторые заявили, что ей такой образ не к лицу, передает NUR.KZ.

54-летняя певица опубликовала новое фото в Instagram.

"С прекрасной командой сделали большую фотосессию. Люблю эксперименты, люблю выходить за рамки сложившегося образа", - написала Валерия.

На фото отреагировали Лолита Милявская, Алсу, Екатерина Андреева, Согдиана, Игорь Гуляев, Алена Водонаева и другие представители российского шоу-бизнеса.

Образом артистки восхитились и другие подписчики.

"Ярчайшая", "С такой фигурой можно делать и снимать все", "Валерия, вы как девушка Бонда или подруга Бэтмена, классно получилось", "Очень красиво", "Эффектная леди", "Сколько лет этой прекрасной девушке?" - написали они.

Однако некоторые ее поклонники посчитали, что это не ее образ.

"Нет. Это не ее. Ну не идет это Валерии!", "Как-то устрашающе, не ваш образ", "Все-таки всему свое время", - поразмышляли пользователи Сети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1997121-devushka-bonda-54-letnyaya-valeriya-udivila-fanatov-neozhidannym-perevoploscheniem/