"Шымкентские пацаны гордятся тобой": новый образ Наzимы высоко оценили фанаты

Наzима. Фото: instagram.com/13nazima

Казахстанская певица Наzима проанонсировала премьеру своего трека "Отпусти". Фанаты, с нетерпением ожидающие музыкальной новинки, восхитились образом артистки, передает NUR.KZ.

"В 00:00. Сегодня ночью. "Отпусти". Ставьте напоминание. Какое фото нравится больше - первое или второе?" - спросила Наzима своих подписчиков в Instagram.

Фолловеры оценили дерзкий аутфит знаменитости. Образ артистки они назвали "огненным".

"Уээ, это что за пожар!", "Первое огонь, второе тоже клевое, но я вас на нем с трудом узнала", "Второе фото - просто отвал башки", "Шымкентские пацаны гордятся тобой", "Вай, да тут даже выбрать невозможно", "Что за красота!", "О май гад, вот это фотографии! Шикарная", "Образ нереально шикарный", "Назима, все фотки очень-очень красивые, просто обалденная красотка!" - отреагировали пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1996510-shymkentskie-patsany-gordyatsya-toboy-novyy-obraz-nazimy-vysoko-otsenili-fanaty/