"Ах, эта родинка!": Дугалова в платье с открытыми плечами лишила дара речи фанатов

Жанар Дугалова. Фото: instagram.com/zhanar_dugalova

Казахстанская певица Жанар Дугалова поделилась новой фотографией в соцсети и вызвала восторг фанатов. Они высоко оценили ее яркий образ, но нашлись моралисты, кому не понравился наряд артистки, передает NUR.KZ.

Жанар Дугалова опубликовала фото в своем Instagram-аккаунте. Артистка примерила платье насыщенного голубого цвета с открытыми плечами и декольте. Ее образ дополнили объемные серьги. Певица намекнула, что занята съемками, добавив к фото смайлик в виде кинокамеры и хлопушки-нумератора.

"Ах, эта родинка!", "Все, качества, присущие настоящей красавице, у тебя есть, удачи тебе", "Вот если бы не моя любимая семья, я бы на вас женился", "Ауф, что за образ, бомба!", "Красивая родинка", "Цвет настроения синий", - написали ее фанаты.

Но нашлись и те, кто попытался пристыдить певицу.

"Что это? Где гордость? Я считала тебя воспитанной девушкой", - отметила одна из пользовательниц соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1996351-ah-eta-rodinka-dugalova-v-plate-s-otkrytymi-plechami-lishila-dara-rechi-fanatov/