"Люблю каждую растяжечку": беременная Динара Бактыбаева снялась в нежной фотосессии

Динара Бактыбаева. Фото: instagram.com/dika_strai

Казахстанская актриса Динара Бактыбаева опубликовала кадры своей фотосессии и призналась, что любит все изменения, происходящие с ее телом, передает NUR.KZ.

"Женщина уникальна! Только в ней могут биться два сердца, а бывает и три, и четыре. Вот же героини! Бесконечно благодарна своему телу, своему организму за то, что стойко преодолевает все стрессовые и нетипичные состояния для себя!

Люблю каждую растяжечку, уже не такую упругую кожу, и жирок на животе, и аномальную худобу, которая вскоре последует, так как я на грудном вскармливании, и волосы, которые вдруг внезапно стали волнистыми, и грудь не той формы, и зубы, и порой уставшие глаза! Нам осталось откормить нашу вторую малютку, а потом я возьмусь за тебя!" - написала Динара в своем Instagram.

"Красота… поражен красотой еще с фильма "Он и она", "Красивая актриса современного кино", "Прекрасна", "Красивая", - отреагировали на фотографии актрисы и ее пост поклонники.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1996311-lyublyu-kazhduyu-rastyazhechku-beremennaya-dinara-baktybaeva-snyalas-v-nezhnoy-fotosessii/