"Казахская Софи Лорен": Альмира Турсын в очень необычном наряде обворожила соцсети (видео)

Альмира Турсын. Кадр видео: instagram.com/almiratursyn

Казахстанская актриса Альмира Турсын, исполнительница роли Томирис, примерила новый образ, после чего поклонники назвали ее "казахской Софи Лорен" и "казахской Марго Робби", передает NUR.KZ.

В своем Instagram Альмира показала себя в образе, напоминающем принцессу Жасмин из мультфильма "Аладдин" - в черном корсете, необычных штанах свободного кроя и с украшениями для лица.

"Врываюсь в новую рабочую неделю и вашу ленту!" - написала актриса.

Пользователи соцсети принялись сравнивать отечественную знаменитость с зарубежными звездами.

"Казахская Софи Лорен", "Казахская Марго Робби", "Образ с экрана кино", "Чересчур красива", "Альмира, вы национальное достояние Республики Казахстан", "Красота - страшная сила, как кто-то сказал", "Королева Томирис", "Потому что нельзя быть на свете красивой такой", "Сексуально", - прокомментировали фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1996146-kazahskaya-sofi-loren-almira-tursyn-v-ochen-neobychnom-naryade-obvorozhila-sotsseti-video/