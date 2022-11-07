"Всегда молодая": 60-летняя Венера Нигматулина исполнила зажигательный танец (видео)

Венера Нигматулина. Фото: instagram.com/venera_nigmatulina_official

Казахстанская актриса Венера Нигматулина зарядила позитивом своих подписчиков, весело станцевав на камеру. Фанаты заявили, что их любимица ничуть не изменилась с годами, передает NUR.KZ.

60-летняя актриса разместила позитивное видео в Instagram.

"Просто хорошее настроение!" - подписала она кадры.

Звезда сериала "Перекресток" получила в свой адрес восторженные эпитеты.

"Совсем не меняетесь! Всегда молодая не только душой, но и внешностью! Так держать!", "Красивая и позитивная, женственная и любимая актриса", "Шикарная Венера", "Оставайтесь всегда такой цветущей", "Венера ханым, давно вас не видела, желаю вам всегда быть такой красивой, счастливой, энергичной", "Вы лучшая! Супер!", "Вы совсем не изменились, Венера! Такая же красотка!", "Первая красавица Алматы", - забросали комплиментами актрису фолловеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1996085-vsegda-molodaya-60-letnyaya-venera-nigmatulina-ispolnila-zazhigatelnyy-tanets-video/