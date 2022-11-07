"Божественна!": 56-летняя Сальма Хайек в платье с глубоким декольте пленила Сеть

Сальма Хайек. Фото: instagram.com/salmahayek

56-летняя мексикано-американская актриса Сальма Хайек сорвала лестные эпитеты в свой адрес, появившись в эффектном сияющем платье с глубоким декольте. Голливудская дива не без гордости продемонстрировала пышный бюст, передает NUR.KZ.

Сальма Хайек вызвала фурор своим появлением на гала-концерте LACMA Art + Film Gala 2022, который состоялся на днях в Лос-Анджелесе. Актриса примерила для светского раута платье от Gucci с длинными перчатками, которое подчеркнуло ее фигуру и соблазнительный бюст. Легкие локоны добавили образу нежности.

Голливудская дива разместила фото в своем Instagram и вызвала восторженные возгласы своих поклонников со всего мира.

"Ты божественна!", "Изумительно!", "Сальма, ты выглядишь эффектно, идеальное сочетание элегантности и сексуальности!", "Ты выглядишь потрясающе!", "Сексуально и стильно", - рассыпались в комплиментах фолловеры и звездные коллеги.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1995993-bozhestvenna-56-letnyaya-salma-hayek-v-plate-s-glubokim-dekolte-plenila-set/