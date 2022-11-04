"Настоящая красавица-казашка": Фатима Кулибали примерила колоритный образ (видео)

Фатима Кулибали. Кадр из видео: instagram.com/fatima_kulibali

Молодая казахстанская актриса и модель Фатима Кулибали примерила яркий образ в национальном стиле и восхитила своих фолловеров. Звезда сериала "Аппақ келін" искупалась в море комплиментов, передает NUR.KZ.

"Зацените наше творение, я в восторге", - отметила Фатима, опубликовав видео в своем Instagram.

Перевоплощение актрисы пришлось по душе ее подписчикам, они отметили, что девушке очень идут национальные украшения. За кадром можно услышать, как ругается экранная свекровь Фатимы Кулибали в сериале "Аппақ келін", ее блестяще воплотила на экране актриса и певица Жанар Айжанова.

По сценарию женщина была недовольна выбором сына, который привез избранницу из Америки, а после искренне полюбила иностранную келин.

"Уау, Господи, какая ты красивая, наша пантера", "Мурашки по коже", "Шикарная, прям супер", "Я не ожидала", "Настоящая красавица-казашка. Как бы не сглазить", - прокомментировали видео пользователи Казнета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1995798-nastoyaschaya-krasavitsa-kazashka-fatima-kulibali-primerila-koloritnyy-obraz-video/