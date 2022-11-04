"Изящная женщина": Оксана Федорова в элегантном образе потрясла Сеть

Оксана Федорова. Фото: instagram.com/fedorovaoksana

44-летняя российская телеведущая Оксана Федорова поразила своих фанатов новым изысканным образом. Теледива собрала лестные образы, ее назвали "богиней" и "королевой", передает NUR.KZ.

Оксана Федорова запечателась в элегантном костюме молочного цвета и черной широкополой шляпе. Образ Оксаны дополнил чокер с черно-белым цветком. Победительница конкурсов "Мисс Санкт-Петербург" и "Мисс Россия" поразила своих подписчиков красотой и изяществом.

"Не обязательно носить корону, чтобы быть королем, можно и шляпу, но по-королевски!" - подписала Оксана свое фото в Instagram. К комментарию теледива добавила хештег "дело в шляпе".

"Богиня", "Изящная женщина", "Утонченный вкус, шикарная красавица", "Уау, королева", "Роскошная", "Красивая, элегантная", "Королева красоты", "Вот это девушка!", "Замечательный наряд", "Леди Совершенство", "Шикарное фото", - оставили свои реакции фолловеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1995729-izyaschnaya-zhenschina-oksana-fedorova-v-elegantnom-obraze-potryasla-set/