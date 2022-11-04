"Вы ослепительны": Виктория Дайнеко показала фигуру в бикини после слухов о беременности (видео)

Виктория Дайнеко. Кадр видео: instagram.com/victoriadaineko

Российская актриса и певица Виктория Дайнеко продемонстрировала безупречную фигуру в бикини на пляже, после чего поклонники назвали ее "ослепительной", передает NUR.KZ.

Кадры Дайнеко в бирюзовом купальнике появились в ее Instagram.

"Когда у тебя только семилетний фотограф, выбирать не приходится", - пококетничала Вика.

"Он прекрасно справился, вы ослепительны", "Могу вас пофотографировать 37-летним", "Красота", - ответили на это подписчики певицы.

Между тем, ранее Дайнеко заподозрили в беременности из-за фотографии в объемном пиджаке.

"Мне кажется, что беременна! На всех предыдущих фото Вика прячет живот. Очень надеюсь, что это так. У таких красивых и успешных родятся только красивые и успешные", "Беременна?" - принялись предполагать подписчики.

На эти догадки Вика отвечать не стала.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1995706-vy-oslepitelny-viktoriya-dayneko-pokazala-figuru-v-bikini-posle-sluhov-o-beremennosti-video/