"Успел втянуть пузо": Али Окапов показал обнаженный торс на отдыхе (фото)
Опубликовано:
Казахстанский певец Али Окапов поделился фотографией с отдыха на Иссык-Куле, где, обнажив торс, продемонстрировал рельефное тело, передает NUR.KZ.
Снимок Али появился на его странице в Instagram. В геолокации музыкальный исполнитель отметил Иссык-Куль. На кадре артист, надевший солнцезащитные очки, стоит с расстегнутой рубашкой на фоне озера.
"Когда успел втянуть пузо. Что-то соскучился по Кыргызстану", - признался певец.
Подписчики из Кыргызстана сразу начали приглашать Али приехать и "утолить тоску". Кроме того, поклонники оценили тело певца.
"Я его и не узнала. Казахские джигиты - красавчики", - написала одна из пользовательниц соцсети.
Некоторых фанатов удивило то, что артист не стал членом жюри в шоу "Х-фактор".
"По независящим от меня причинам пока это невозможно", - пояснил певец.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1995628-uspel-vtyanut-puzo-ali-okapov-pokazal-obnazhennyy-tors-na-otdyhe-foto/