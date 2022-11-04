"Успел втянуть пузо": Али Окапов показал обнаженный торс на отдыхе (фото)

Али Окапов. Фото: instagram.com/aliokapov

Казахстанский певец Али Окапов поделился фотографией с отдыха на Иссык-Куле, где, обнажив торс, продемонстрировал рельефное тело, передает NUR.KZ.

Снимок Али появился на его странице в Instagram. В геолокации музыкальный исполнитель отметил Иссык-Куль. На кадре артист, надевший солнцезащитные очки, стоит с расстегнутой рубашкой на фоне озера.

"Когда успел втянуть пузо. Что-то соскучился по Кыргызстану", - признался певец.

Подписчики из Кыргызстана сразу начали приглашать Али приехать и "утолить тоску". Кроме того, поклонники оценили тело певца.

"Я его и не узнала. Казахские джигиты - красавчики", - написала одна из пользовательниц соцсети.

Некоторых фанатов удивило то, что артист не стал членом жюри в шоу "Х-фактор".

"По независящим от меня причинам пока это невозможно", - пояснил певец.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1995628-uspel-vtyanut-puzo-ali-okapov-pokazal-obnazhennyy-tors-na-otdyhe-foto/