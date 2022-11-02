"Такую фигуру грех прятать под одеждой": Люся Чеботина в ярком образе заворожила фанатов

Люся Чеботина. Фото: instagram.com/lusia_chebotina

25-летняя российская певица Люся Чеботина поделилась креативной фотосессией в соцсети. Фанаты заявили, что "такую фигуру грех прятать под одеждой", и оставили массу хвалебных отзывов, передает NUR.KZ.

Люся Чеботина имеет большую армию поклонников в Instagram, число ее подписчиков составляет 1,3 миллиона человек. Каждая ее публикация набирает огромное число "лайков".

Вот и в этот раз Люся не осталась без внимания, опубликовав новую фотосессию в ленте.

"Я тебе перезвоню", - подписала она снимки.

Фанаты оценили не только яркие цвета ее оригинального аутфита, но и фигуру девушки.

"Нереально красиво", "Вы красотка и у вас шикарная фигура", "Такую фигуру грех прятать под одеждой!", "Сердце "Титаника", "Офигенные цвета", "Как можно не любить такую красотку?! Сногсшибательная", "Супер", "Идеальная", - отметили фолловеры.

"О боги, ну и чего красивого в этих штанах? Нам такую же спецодежду выдают, то ли дело человек красит одежду", - высказался один из критиков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1995347-takuyu-figuru-greh-pryatat-pod-odezhdoy-lyusya-chebotina-v-yarkom-obraze-zavorozhila-fanatov/