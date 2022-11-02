Say Mo и Ердос Усабаев устроили фотосессию в стиле мультфильма "Труп невесты" (фото)

Say Mo. Фото: instagram.com/say_mo__

Казахстанская певица Say Mo выложила очередную серию фотографий своих образов на Хэллоуин. На этот раз Молдир решила побыть героиней мультфильма "Труп невесты", передает NUR.KZ.

Напомним, ранее Say Mo показала фанатам свой образ на Хэллоуин с красными глазами, рогами и ярким макияжем. Фотографии ужаснули некоторых подписчиков.

Теперь певица решила устроить совместную фотосессию с продюсером и певцом Ердосом Усабаевым. Результат они показали в Instagram.

Подписчики оценили снимки и принялись писать, что Молдир и Ердос отлично смотрятся вместе.

"Вау, эти двое собираются пожениться, будет приятно, если они поженятся", "Дос больше на маньяка или психопата похож, он слишком харизматичен, чтоб выглядеть грустным, как жених", "Капец, это пушка", "Суперские фото", "Они были бы прекрасной парой", - прокомментировали пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1995331-say-mo-i-erdos-usabaev-ustroili-fotosessiyu-v-stile-multfilma-trup-nevesty-foto/