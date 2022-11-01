Красноглазая Say Mo с рогами ужаснула фанатов (фото, видео)

Say Mo. Фото: instagram.com/say_mo__

Казахстанская певица Say Mo показала фанатам свой образ на Хэллоуин с красными глазами, рогами и ярким макияжем. Фотографии ужаснули некоторых подписчиков, передает NUR.KZ.

"Happy haloween", - написала Молдир в своем Instagram.

На снимках, выполненных в красно-черных тонах, Say Mo позирует с невероятно длинными ногтями, рогами и рисунками на лице. Кроме того, на одной из фотографий в карусели она собирается "полакомиться" чьим-то сердцем.

Поклонники певицы принялись предполагать, сколько времени ушло на создание сложного образа.

"Шикарный образ, видно, что очень много работали, и на выходе просто бомба", "Интересно, сколько времени ушло на маникюр у мастера", "Я представляю, сколько по времени заняли руки, наверное, самое долгое, шикардосный образ", - написали они.

Однако другие принялись осуждать Say Mo за подобные фото.

"Ты бы этого не сделала, если бы была мусульманкой!", "Кошмар", "Шайтан", "Жизнь одна, не надо быть шайтаном", "Фу, мерзко, вроде певица, почему такая", - высказались пользователи соцсети.

"Мерзкая певица, получается", - ответила Молдир одному из хейтеров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1995150-krasnoglazaya-say-mo-s-rogami-uzhasnula-fanatov-foto-video/