"Это нечто нереальное": эротические фото Глюкозы собрали море комплиментов от фанатов

Глюкоза. Фото: instagram.com/glukozamusic

Певица Наталья Чистякова-Ионова, известная как Глюкоза, опубликовала свои сексуальные фото, которые взбудоражили ее поклонников, передает NUR.KZ.

"В последнее время от усталости мне помогает только крепкий сон, раньше спасал спорт, но сейчас отношения с ним непостоянные", - пожаловалась артистка в своем Instagram, выложив кадры, на которых она позирует в боди и сетчатых колготках.

"Мне б ни спорт, ни крепкий сон не помог рядом с тобой", "Ты, как всегда, милашка, Наташка", "Зачем ты такая красивая", "Да, это нечто нереальное", "Наташа, после аватара ты просто бомба!", "Люблю эту женщину", "А мне больше третья фотография нравится, улыбка ваша и всегда хорошее настроение. Вы, как всегда, прекрасны", - прокомментировали подписчики ее фото.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1995322-eto-nechto-nerealnoe-eroticheskie-foto-glyukozy-sobrali-more-komplimentov-ot-fanatov/