"Грудь сделала?": примерившую платье с глубоким декольте Кети Топурию заподозрили в пластике

Кети Топурия. Фото: instagram.com/keti_one_official

Грузинская и российская певица, солистка "А’Студио" Кети Топурия продемонстрировала чувственный образ и сорвала комплименты в Сети. Ну а некоторые задались вопросом, не увеличила ли грудь артистка, передает NUR.KZ.

Небольшое видео, на котором Кети запечатлелась в нежном атласном платье с глубоким декольте, появилось в Instagram певицы. Публикация набрала массу комментариев, "лайков" и огненных смайликов.

"Неповторимая красавица, ненаглядное солнышко, прелесть, несравненная Кети", "Безупречна", "Такой образ классный - и скромный, и эффектный", "Вы прекрасны, Кети", "Очень красиво сидит платье", - забросали ее лестными эпитетами пользователи соцсети.

Ну а некоторые задались вопросом, не прибегла ли вокалистка группы "А’Студио" к пластике груди.

"Кети грудь сделала?", "А грудь разве была?" - гласят комментарии под публикацией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1995235-grud-sdelala-primerivshuyu-plate-s-glubokim-dekolte-keti-topuriyu-zapodozrili-v-plastike/