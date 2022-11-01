Связанной веревками Ирине Шейк предложил выйти замуж актер Дэмиан Херли

Ирина Шейк. Фото: instagram.com/irinashayk

Российская супермодель Ирина Шейк опубликовала серию фотографий, на одной из которых она позирует, будучи связанной веревками. Увидевший снимки английский актер и модель Дэмиан Херли предложил манекенщице выйти за него замуж, передает NUR.KZ.

"Хорошая девочка сошла с ума", - написала Шейк на своей странице в Instagram, выложив черно-белые снимки. На них она позирует с задранными вверх ногами, а также в связанном виде.

Всего за четыре часа снимки собрали более 70 тысяч "лайков".

"Можем мы пожениться?" - спросил Ирину Дэмиан Херли в комментариях под фото.

Ранее Шейк также выложила кадр, на котором позирует в светлом костюме.

"Самая красивая женщина из всех, когда-либо живших на Земле", "Невероятная, самая красивая модель", "Сногсшибательная Ирина", "Такая красивая", - восхитились поклонники.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1995149-svyazannoy-verevkami-irine-sheyk-predlozhil-vyyti-zamuzh-akter-demian-herli/