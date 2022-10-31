Индиру Едильбаеву осудили за яркий образ с красными волосами (фото, видео)

Индира Едильбаева. Фото: instagram.com/indi_edilbayeva

Казахстанская певица Индира Едильбаева показала свой яркий образ с красными волосами и столкнулась с осуждением со стороны подписчиков, передает NUR.KZ.

Знаменитость отправилась на костюмированную вечеринку накануне Хэллоуина. Для мероприятия она примерила ярко-красный парик и сделала броский макияж. Свой образ она показала в Instagram.

"Многие спрашивали, что за персонаж. Но на самом деле я отталкивалась от красного парика. Либо современная Ариель, либо девушка Аквамена. Сами решайте", - написала Индира.

Однако многие осудили ее за опубликованные кадры, приуроченные, как они посчитали, к Хэллоуину.

"Сумасшедшая, что ты сделала с волосами?", "В Корее людей убивают из-за этого праздника, я считаю неуместным для вас делать подобное в этот день", "Это не праздник для мусульман, для казахов", "Отписка", - высказались пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1995044-indiru-edilbaevu-osudili-za-yarkiy-obraz-s-krasnymi-volosami-foto-video/