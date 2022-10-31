"Пью кровь. Дорого": как звезды шоу-бизнеса наряжаются на Хэллоуин

Наталья Рудова. Фото: instagram.com/rudovanata

За рубежом многие с удовольствием отмечают Хэллоуин - это ночь, когда можно перевоплотиться в любой образ без опасения быть высмеянным. NUR.KZ предлагает посмотреть на результаты фантазии знаменитостей и, возможно, взять что-то из их идей на заметку.

"Это был фильм ужасов", - заявила ставшая вампиршей Дилара Зинатуллина на своей странице в Instagram.

"Пью кровь. Дорого", - предупредила подписчиков Наталья Рудова.

Ким Кардашьян выбрала для праздника образ Мистик из киносаги "Люди Икс". Получилось весьма похоже.

"Кто сказал, что образы на Хеллоуин обязательно должны быть пугающими? Но, конечно же, это не все, что я готовлю для вас на этот праздник!" - заявила Дина Саева с накладным животом в своем аккаунте.

Пэрис Хилтон попыталась превратиться в девушку-воина в матроске Сэйлор Мун.

Кендалл Дженнер стала на время героиней "Истории игрушек".

Лиззо выбрала для праздника образ Мардж Симпсон.

Хейли Бибер стала на время цветочной феей - ее наряд, пожалуй, получился самым нежным и романтичным.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1994975-pyu-krov-dorogo-kak-zvezdy-shou-biznesa-naryazhayutsya-na-hellouin/