140-килограммовая Лиззо в экстравагантных нарядах потрясла соцсети

Лиззо. Фото: instagram.com/lizzobeeating

Известная plus-size модель и певица Лиззо решила привлечь внимание подписчиков экстравагантными нарядами, и ей это удалось. Особую реакцию поклонников вызвал образ ведьмы Урсулы из мультфильма "Русалочка" - ради него знаменитость "превратилась" в осьминога, передает NUR.KZ.

Снимок, на котором Лиззо позирует, будучи облаченной в костюм ведьмы Урсулы, появился на ее странице в Instagram. Фото настолько понравилось подписчикам американской модели, что они поставили ему более 900 тысяч "лайков". Поклонники также отметили, что это самая реалистичная Урсула, которую они видели.

Напомним, ранее мы писали, что американская певица и рэперша Лиззо появилась на публике в необычном наряде и восхитила своих поклонников - знаменитость вышла в свет в лосинах с вырезом на ягодицах. Фанаты отметили, что это был весьма смелый образ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1994776-140-kilogrammovaya-lizzo-v-ekstravagantnyh-naryadah-potryasla-sotsseti/