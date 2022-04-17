140-килограммовая певица появилась на публике в лосинах-стрингах

Лиззо. Фото: instagram.com/lizzobeeating

Известная американская певица и рэперша Лиззо появилась на публике в необычном наряде и восхитила своих поклонников - знаменитость вышла в свет в лосинах с вырезом на ягодицах.

Видеороликом, на котором Лиззо в откровенных лосинах направляется к частному самолету, певица поделилась в Instagram.

Кадры восхитили ее поклонников - за два дня публикация набрала больше 3,5 млн просмотров и тысячи восторженных отзывов.

"Ты восхитительна", "Это очень смело! Ты молодец!", "Твоя энергия и уверенность в себе вдохновляют меня. Спасибо", - пишут фанаты певицы в комментариях.

Отметим, 33-летняя Лиззо является активисткой бодипозитива. Несмотря на свой вес, который, по данным Daily Mail, составляет 140 килограммов, девушка нередко позирует в откровенных нарядах и публикует соответствующие снимки на своей странице.

Как пишет издание, упомянутый выше ролик Лиззо сняла в честь запуска собственного бренда корректирующего белья, предназначенного для всех типов телосложения.

Первая коллекция будет доступна покупательницам уже в середине апреля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1964775-140-kilogrammovaya-pevitsa-poyavilas-na-publike-v-losinah-stringah/