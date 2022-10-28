"Почему такая красивая?": Асель Сагатову в новых образах забросали комплиментами

Асель Сагатова. Фото: instagram.com/asselsagatova

Казахстанская актриса Асель Сагатова продемонстрировала новые модные образы и привела в восторг своих фанатов. Актриса отметила, что в каждой фотосессии открывает в себе неизведанные грани, передает NUR.KZ.

Асель Сагатова отметила, что скоро поделится результатами фотосета, а пока предложила своим фанатам Reels.

Подписчики не смогли сдержать своих эмоций и осыпали ее лестными эпитетами. Они заявили, что их любимица с годами становится только краше.

"Асель, мне почему-то кажется, что вы продали душу дьяволу. В хорошем смысле, конечно. Вы не меняетесь со времен "Рекетира", "Почему такая красивая?", "Надо было вам участвовать в конкурсе красоты", - прокомментировали фолловеры короткое видео в Instagram.

Сама актриса отметила, что в каждой фотосессии открывает себя с новой стороны благодаря профессионалам своего дела.

"Вроде видишь все время себя в зеркале и складывается определенный образ, а потом попадаешь в руки профессионалов, у которых свой взгляд, и открываешь себя совершенно с другого ракурса. Сегодня было душевно. Благодарю!" - написала она на своей страничке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1994745-pochemu-takaya-krasivaya-asel-sagatovu-v-novyh-obrazah-zabrosali-komplimentami/