Бота Нурсеитова рассказала о своем восстановлении после ринопластики

Бота Нурсеитова. Фото: instagram.com/bota_nurseitova

Казахстанская актриса и блогерша Бота Нурсеитова рассказала о том, как восстанавливалась после перенесенной ринопластики. При этом она отметила, что ее устраивал и "старый" нос, передает NUR.KZ.

Поклонники поинтересовались у Боты в Instagram, сложно ли восстанавливаться после ринопластики.

"На самом деле, это самая сложная и опасная операция в мире. Я об этом начала читать уже после того, как сделала, и думаю, как я так решилась. В принципе, меня и мой старый нос устраивал. Просто листала Instagram, увидела и пошла сделала. Обычно я всегда так спонтанно принимаю решения.

А восстанавливаться было несложно. Но у меня высокий болевой порог, мне вообще не больно. Я не боюсь уколов, скальпелей и так далее. Кстати, ранее никогда не задумывалась об операции. А сейчас, смотрю, все девушки начали делать", - ответила блогерша.

Бота Нурсеитова. Фото: instagram.com/bota_nurseitova

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1994705-bota-nurseitova-rasskazala-o-svoem-vosstanovlenii-posle-rinoplastiki/